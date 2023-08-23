已故歌手李玟生前曾在節目《中國好聲音》擔任導師，因為不滿賽制不公與製作單位起爭執，事後聲淚俱下控訴遭羞辱的錄音檔流出，讓網友們看了相當心疼，更有多個社群帳號整理相關事件於網路上更新。誰料，其中一個名為「瓜姨太」的帳號卻傳出收到「白花籃」，掀起討論。

自李玟控訴的錄音檔在社群上流傳後，在大陸社群平台抖音上，有個名為「瓜姨太」的帳號，陸續整理出李玟相關事件的內容，並將其放在社群上，供網友們知悉，並寫下：「她的吶喊和我們每一個人息息相關，守護她就是守護我們自己」等字句力挺李玟。

誰料，相關影片曝光後，該帳號先是透露自己遭到禁言，而無法更新，後更曬出一則受到「白色花籃」的短片，其花籃上還附有寫上「好自為之」、「一路走好」等字句的卡片，掀起網友討論。此外，「瓜姨太」也曝光後續發展，表示無法確定送花者的身份，不過已經報警處理，待有新證據後會再提交給警方。

消息曝光後，不少網友紛紛猜測與「為李玟發聲」有關，更湧入大批人留言支持：「別怕，我們人多，全都支持你」、「太可怕了，他們居然還知道你在哪裡」、「支持所有為正義發聲的人。」不過也有人質疑「送花籃」的真實性，表示：「無法證實出處的還是要多留意，其中也有可能是自導自演故意掀起風波。」一時在陸網上引發討論聲浪。