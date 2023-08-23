桃園市動保處訂出領養犬貓的審核標準，將相關規定公開透明化。（蔡明亘攝）

桃園市新屋動物保護教育園區收容量持續滿載，過去無訂定明確領養審核標準，近2年欲領養犬貓的部分民眾認為，審核太過嚴格，為避免園區人員主觀認定領養資格，動保處訂出領養犬貓條件，公開透明化獲得好評，不僅訂出SOP也盼紓解收容量。

動保處長王得吉指出，動保園區啟用多年，約2至3年前只要審核民眾相關基本資料，大多都能順利領養犬貓，不過近年來，園區針對領養審核變得較嚴格，使領養難度增加。

曾有民眾反映，工作人員甚至會詢問，若犬貓生病打算送到哪間動物醫院治療等問題，雖是為了毛小孩著想，但仍引起部分領養人不滿，不解為何無法領養。

王得吉表示，為提供園區工作人員與民眾一套公開透明化的審核規定，近日訂出犬貓不同的領養條件，提供較客觀的SOP，避免園區人員主觀認定引起爭議。

最新領養審核標準包括年齡需滿18歲、攜帶個人證件、飼養環境照片、須開車或搭車來回、準備合適提籠、租房者提供可飼養證明、禁止放養、預防貓咪逃跑措施、絕育等相關規定，犬貓各有8、9項規定，提醒民眾記得備妥相關資料再前往領養，詳情可至桃園市動保處臉書或網站查詢。

王得吉說，目前動保園區收容量持續滿載，約收容700隻狗與150隻貓，部分毛小孩送醫治療中，盼民眾發揮愛心，以領養代替購買，給浪浪一個溫暖的家，這次訂出審核標準後，不僅提供客觀領養條件，更希望園區犬貓能找到合適的家，同時紓解園區收容量。