印度將於本週三（23）進行第2次登月嘗試，這次的任務被視為對月球探索以及印度成為太空強國地位的關鍵，而就在幾天前，一艘俄羅斯登陸器Luna-25不到一週前才墜毀沒多久，若本次登陸成功，印度將成為繼美國、俄羅斯（前蘇聯）、中國大陸後，第4個成功控制登陸器著陸月球表面的國家。

據《路透社》23日報導，印度太空研究組織（ISRO）的「月船3號」（Chandrayaan-3）太空船將在當地時間下午6點4分左右嘗試降落在月球南極點，而就在上週六（19）前，俄羅斯的Luna-25於登陸過程中失聯墜毀。

印度的此次任務，名為「月船」在印地語和梵文中意為「月球車輛」，這是他們第2次嘗試登陸。在2019年，ISRO的「月船2號」任務成功部署了一個軌道繞行器，但登陸器墜毀。

顧問公司SpaceTec Partners總經理菲洛提科（Carla Filotico）表示：「降落在（月球的）南極點實際上將使印度有機會探索月球上是否存在冰。這對於關於月球地質的累積數據和科學非常重要，」

印度民眾對於這次登陸的期待和興奮度來到高峰，各報紙上都有大幅標題，新聞頻道播放著登陸的倒數計時器。全國的寺廟、清真寺和教堂舉行了祈禱活動，學童在等待著登陸的實況直播時，揮舞著印度國旗。

2023年8月23日，印度新德里，人們舉行“havan”（印度教傳統火儀式），作為月船 3 號安全著陸月球特別祈禱的一環。（路透社）

印度總理莫迪（Narendra Modi）將在南非觀看登陸情況，屆時他還在在金磚國家峰會上。