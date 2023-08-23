毒品藉由二次包裝變成糖果、咖啡包、彩虹煙等型態滲入校園，桃園市遭審計處點名，防範作為有待加強。對此教育局回應，今年學生濫用藥物情形與往年相比有下滑趨勢，強調不管學生是坦承還是被查獲，皆會列入春暉小組輔導3個月。

審計處指出，近3年來各直轄市查獲第1級及第2級毒品的件數及毒品嫌疑犯人數皆有逐年下降，不過桃園市在各年度的的嫌疑犯人數仍為六都最多或次多。

審計處資料顯示，2020年至2022年各級學校發生毒品及藥物濫用並成立春暉小組輔導人次分別有107人次、65人次及48人次，其中警方查獲者有77人次、42人次及28人次，其餘由學生自我坦承，分別有30人次、23人次和20人次。不過經學校採尿送驗檢出陽性卻僅7人次、8人次及12人次，尿液篩檢效能尚待加強。

教育局表示，新興毒品態樣眾多，盤點學生濫用藥物情形，2020年有105件，2021年有64件，今年截至8月只有30件，數據已明顯下降。除了督導學校成立春暉小組實施3個月的輔導以外，也結合網絡單位等資源加強宣導，另也要求學校發掘高關懷學生，建構友善無毒的健康校園。

針對尿液篩檢效能低落遭檢討，教育局說，已運用年度校外會會議、校園安全研習、藥物濫用個案輔導追蹤管制會議及年度特定人員尿液篩檢協調會等時機，向各校校長、學務人員及承辦人加強宣導，增進尿液篩檢相關處理流程及注意事項知能，增進學校端各級人員針對藥物濫用態樣的敏感度及積極度，以提升尿液篩檢效能。

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