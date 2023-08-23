網路炫富亂象頻傳，也持續引發評價不一的爭議。近日在中國大陸，一名自稱是南方電網公司廣州供電局員工妻子的女子在社區群組高調炫富，聲稱老公年收入超過50萬元人民幣（約新台幣210萬元），隨後又貼文實名舉報丈夫透過行賄入職，還遺棄病妻幼女，引起網友熱烈討論。

「我們家是上流社會人士，可以天天吃香喝辣的」，近期在中國大陸微博流傳的一則微信群聊天紀錄截圖顯示，一名暱稱為「阿娟」的女子在社區群組發訊息，聲稱其丈夫王某斌是南方電網公司廣州供電局的一名普通員工，「年收入50萬+，我家裡在廣州有兩套房，日子過得可滋潤了」，「你們羨慕嫉妒不，羨慕也沒用呀，誰叫你老公不是電網的呢，哈哈哈哈哈」。

儘管有人在群組中提醒該名女子「發錯了吧」，但她仍囂張回覆，「看不慣可以轉發，我就是炫富」。

「阿娟」的狂妄語氣引發網友憤怒，痛罵「上流社會，最會幹下流的事！」、「這年頭確實有點錢就會腦袋進水」。

圖為網傳微信群聊天截圖。（圖／奔流新聞）

不過同一天又傳出該名女子發布資訊宣稱，「沒價值了，就想一腳踢飛我」，疑似與丈夫發生矛盾，後來又有截圖顯示，廣州供電局法規部的王某斌遭其妻子實名舉報，指稱王某為了工作，行賄30萬元人民幣（約新台幣126萬元）。

圖為網傳微信群聊天截圖。（圖／新快報）

消息傳出後，廣州供電局已發布聲明，表示已成立核查組進行核查，如涉及違法違紀問題，將嚴肅處理。但網友仍議論紛紛，「都是靠關係，沒那麼好查的」、「查查這些編制的吧，都黑的不像話了，底層老百姓永遠沒有出頭之日」、「感覺是在陷害啊」。