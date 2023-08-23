美國司法部表示，針對前總統川普(Donald Trump)的「不當持有機密文件」刑事案，一位川普的前員工在面臨偽證罪前，撤回了原本的「我什麼都不記得」證詞，並提供涉及案件細節的新消息。

美聯社報導，這個證人是海湖莊園(Mar-a-Lago)的資料庫技術主管，他在今年3月的證詞仍在保護川普，他在華盛頓告訴大陪審團(grand jury)，他「不記得任何有關安全錄影的對話」。

但是到了今年7 月，檢察官警告他做偽證是危險的，他自己也是調查目標，並告知他原本的律師，可能因在調查中代理其他人而出現在利益衝突後，這名證人從聯邦辯護律師事務所聘請了一名新律師，並且決定收回舊證詞，提出新證詞。

法庭文件稱，證人並向司法部提供的線索，有助於構成針對川普、他的貼身管家諾塔(Walt Nauta)和第三名被告德-奧利維拉(Carlos De Oliveira)修訂起訴書的內容基礎。

機密文件案已定於2024 年5月20日開庭審理，川普至今已仍不認罪，並否認有任何不當行為。