有些女性喜歡體驗不凡的戀愛方式，因此容易被渣男吸引，在感情中卻總是傷痕累累。《搜狐網》近日分享3個容易愛上渣男的星座女，她們喜歡渣男身上的神秘感，甚至願意花精力去征服對方，渴望不平凡的愛情。

▎天蠍女

天蠍女總是會被神秘感吸引，平時保持高冷形象，內心卻充滿渴望，喜歡去征服異性，偏偏渣男就是散發出謎樣氣質，讓天蠍女忍不住想了解，因而越陷越深，喜歡挖掘對方內心的秘密，覺得像追逐一段禁忌愛戀，為了這段感情付出一切。

▎獅子女

獅子女無時無刻充滿自信，渴望成為眾人焦點，一旦有人向她們發起挑戰，就會激起競爭意識，面對渣男的挑釁，獅子女不僅不厭惡，反而會產生極大興趣，願意投入時間與精力去征服對方，不過一旦交往了就很理性，若發現對方不忠會果斷分手。

▎水瓶女

水瓶女通常有著與眾不同的審美與想法，追求獨特的體驗，對於愛情也是如此，渣男善於展現個人魅力，為了吸引異性興趣搞神祕，讓人覺得他們很特殊，此外水瓶女又喜歡探索不尋常的戀愛方式，渣男正好就滿足她們對非凡愛情的渴望。