新北首座地熱發電廠預計於10月份完工商轉！新北市政府攜手結元公司開發地熱，並將金山區四磺子坪（1MW千瓩）設為先導電廠，新北市府在今(23)日核發首座地熱能發電設備登記函，年發電量達640萬度電，開發成功後可供應約1500戶4口家庭全年用電，將成為新北市開發地熱能源重要的里程碑。

新北市經發局長何怡明表示，全球溫室氣體效應、氣候變遷，再加上近年用電、缺電等議題持續延燒，為達2050淨零碳排目標，城市能源轉型已成為世界潮流，新北市亦致力於推動節能減碳與太陽光電、地熱等再生能源發展。

她說，地熱可24小時全年無休的運轉，具有穩定發電的特質，被視為重要的再生能源之一，大屯山區下方具有高溫地熱儲集層構造，是地熱潛力最高的區域，約占全台灣淺層地熱潛能的7成，目前金山、萬里共有8個地熱案場正在申請開發，其中1案已於今日核發設備登記。

新北市經發局補充，107年新北市政府與經濟部能源局、財政部國有財產署合作成立「金山硫磺子坪地熱示範區」，透過招商引進結元能源開發股份有限公司進行開發，預計開發容量為4 MW，開發面積近2萬平方公尺，年發電量達2700萬度電，可供應6392戶4口家庭全年用電。

經發局指出，新北市政府已於去年同意本案地熱開發；為實際驗證大屯山地熱蘊藏量，結元公司先行於鄰近金山區四磺子坪完成設置1 MW先導型的地熱能發電設備，約投入3億元進行探勘及產能測試，開發面積約為1500平方公尺，年發電量達640萬度電，供應1500戶4口家庭全年用電，預計於10月份投入營運進行商轉，為地熱發展注入一劑強心針。