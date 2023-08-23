瀚荃今天應券商邀請舉行法說會，楊超群表示，瀚荃以電源連接器起家，台灣前五大電源廠都是我們的客戶，近幾年公司配合客戶往工業、新能源與儲能相關產品佈局，看好充電樁、儲能櫃及AI伺服器電源往大瓦特數發展趨勢，我們開發出整合電源/訊號/安全鎖扣三合一的高功率連接器，目前已經完成UL安規認證，並開始進行送樣，可望於明年開始成為公司營運成長新動能。

除三合一高功率連接器，因應智能製造及ESG節能減碳趨勢，瀚荃近幾年努力落實數位轉型，並以自身經驗，開發出工聯網系統相關產品，包括：ESG數位整合平台等，工聯網相關產品預計明年第1季小量出貨，楊超群表示，希望能為公司長出另一隻腳。

隨著客戶訂單增溫，瀚荃7月合併營收回升至2億6334萬1000元，月增10.36%，累計1到7月合併營收16.89億元，楊超群表示，第3季會比第2季好，第4季有望持平第3季，並重回年增，在新產品出貨放量挹注下，明年有望比今年好。

在東南亞佈局方面，瀚荃東協寮國廠量產雖然前受疫情影響進度，後又因韓系客戶庫存調整，送樣中產品持續觀望進度延後，目前佔產能比重不高，不過上半年較去年成長96%，瀚荃表示，目前客戶皆有非中國產能需求，公司近期也規畫設置越南據點，規畫部分產能移轉，並應對客戶的「non china production site」，規畫非中國產能的接單、生產與組裝分工。