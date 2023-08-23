高雄女子監獄昨日傳出1名女收容人在舍房中突然昏倒，送醫後宣告不治，由於當日進行登革熱防疫工作，被質疑與該工作有關。不過，獄方強調，白天進行防疫工作時該收容人狀況都正常，回到舍房還與室友聊天，並無因登革熱加重工作內容。至於詳細死因，下周將擇期複驗。

據了解，該名女收容人是22日晚間近7點時突然昏迷，送醫急救後宣告不治。高雄女監表示，該名收容人是在清運單位，昨日白天工作時狀況正常，收工進舍房後還與室友聊天，是到晚間近7點時突然昏迷無意識，室友趕緊通知獄方，並同時通報119，進行急救和送至小港醫院急救，最後宣告無效。

獄方說，收容人工作時間是上午9點開始，中午11點半休息，下午1點半至2點開始工作，直到下午5點結束工作，近期因登革熱疫情肆虐，機關內外都有加強清掃，負責工作內容鋤草、水溝清掃或是搬運等，但並無因為登革熱防疫有特別加重工作內容。

獄方並提到，近期該收容人也沒有外醫紀錄，獄內看診也並非重大疾病，將會詢問一起工作或同住收容人進一步了解狀況，今日進行相驗，下周將擇期複驗以釐清死因。