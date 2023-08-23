今23日下午17時許，國1高架南向圓山段22.7km發生交通事故，現場3輛車追撞，目前車流嚴重回堵，適逢下班時間請用路人小心駕駛。

國3南下中港交流道「自小客撞緩撞車」占全車道回堵1K
國1北上堤頂交流道「4車連環撞」！小貨車翻覆釀回堵11K
下班注意！國3樹林5車追撞 北上車流回堵2公里
#國1高架 #圓山 #回堵 #3車追撞 #車潮