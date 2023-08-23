國1高架南下圓山段3車追撞 下班車潮嚴重回堵 17:552023/08/23 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今23日下午17時許，國1高架南向圓山段22.7km發生交通事故，現場3輛車追撞，目前車流嚴重回堵。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今23日下午17時許，國1高架南向圓山段22.7km發生交通事故，現場3輛車追撞，目前車流嚴重回堵，適逢下班時間請用路人小心駕駛。 國3南下中港交流道「自小客撞緩撞車」占全車道回堵1K 國1北上堤頂交流道「4車連環撞」！小貨車翻覆釀回堵11K 下班注意！國3樹林5車追撞 北上車流回堵2公里 #國1高架 #圓山 #回堵 #3車追撞 #車潮 也許您會感興趣 推薦閱讀 國3嚴重車禍！13輛車連環撞 2人送醫 18:132023/08/19 社會 兩個月已3死！ 重機男彰139線「死亡彎道」失控 猛撞路樹爆頭慘死 10:122023/08/13 社會 國道1彰化段「 6車追撞事故」！佔用內車道 車流嚴重回堵 11:172023/08/19 社會 圓山音響展：頂級玻璃振膜高級音響顛峰 12:002023/08/08 科技 右前輪突脫落車停擺 駕駛夫妻慌張釀回堵 暖警插手度過危機 12:392023/07/27 社會 拍煙火美照抽好禮 大稻埕增周邊交管地點 13:472023/07/19 生活 桃園台66接國一壅塞 開放路肩回堵減1.5公里 19:232023/07/28 生活 foodpanda舉辦粉紅祭 外帶自取 79 折 14:472023/08/16 生活 民怨炸鍋！楊梅交流道調號誌嚴重回堵 市府急修改 15:122023/07/26 生活 上班族注意！國10西向「聯結車自撞護欄」回堵4公里 08:592023/08/16 社會 五楊高架追撞千萬賓利 小貨車駕駛驚呆要賠慘了 20:072023/08/16 社會 「國家級追焦手」進駐彰化139線 壓車過彎一個都不漏抓 10:512023/07/23 社會 阿伯出事了！7旬翁逆向上國道連撞3車 要吞2萬4千罰單 12:452023/07/19 社會 搭捷運熱爆「中暑不意外」 通勤族氣炸一面倒喊：重啟核電 12:042023/08/07 政治 自動駕駛又出事！ 駕駛衝撞緩撞車釀4傷 警：勿過度信賴 14:252023/08/08 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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