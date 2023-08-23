蘇姓男子於2021年7月起，擔任行政院農委會農業藥物毒物試驗所「昆蟲費洛蒙」研發單位主持人，期間與王、張姓約僱員明知昆蟲性費洛蒙產品屬公有財物，卻涉嫌私賣生技公司獲利12萬餘元，另蘇男詐領差旅費4000餘元；3人向台中地檢署自首、自白，並繳回犯罪所得，檢方依貪汙等罪嫌起訴3人移送，建請法院依法減刑。

檢、廉調查，蘇男身為費洛蒙實驗室主持人，與王、張姓約僱員明知其製造的昆蟲性費洛蒙產品，須農委員會動植物防疫檢疫局申請獲准同意才能製造成品，除試驗、農會或生產合作社申請委託及農民領取外，都不得對外提供。

2021年10月至隔年3月間，由蘇等3人向某生技公司兜售藥毒所製造的薊馬警戒費洛蒙、甘藷蟻象性費洛蒙誘引劑、水稻二化螟性費洛蒙誘引劑、秋行軍蟲性費洛蒙誘引劑，王、張姓約僱員負責調製、寄送販售，獲利12萬7250元作為實驗室公積金，用在餐敘、飲料或午餐等私人用途。

檢、廉調查，蘇男於2021年8至9月期間無出差紀錄，期間從台中辦公室返回台南市老家，卻填寫「行政院農業部藥物毒物試驗所國內出差旅費報告表」，卻謊報赴台中、南投郊區做田間費洛蒙試驗，詐得差旅費4494元。

蘇男向檢察官坦承私賣相關昆蟲性費洛蒙給不知情的生技公司，王、張姓約僱員皆認罪，檢方掌握蘇男和生技公司對話截圖佐證，偵結後蘇詐領差旅費部分依詐欺、偽造文書等罪嫌被起訴；蘇等3人私賣昆蟲費洛蒙牟利，依貪汙治罪侵占公有財物罪嫌起訴，因3人符合自首、自白條件，且繳回犯罪所得，檢方建請法院予以減刑。