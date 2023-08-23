三軍總醫院牙科軍醫李宗益、孔令瑜、徐允中、莊傳宗、陳元武，以及聘僱醫師周韋廷、劉紹賢等人，涉嫌浮報牙材費用，把在外兼差製作假牙的成本轉嫁給三總，另在外冒名看診詐領健保費，總計不法獲利逾1900萬元，台北地方法院依詐欺等罪將李孔各刑刑6年6月及3年，其他涉案醫師獲緩刑。

台北地院認為，李宗益、孔令瑜、徐允中等人，共同詐領健保醫療費用案之犯行，事證明確，依法予以論罪科刑，但考量徐允中、陳元武等人一時失慮，偶罹刑典，於犯後均坦認犯行，信經此偵審程序，當知所警惕，要無再犯之虞，因此給予緩刑宣告。

本案緣於三總牙科部少校主治醫師李宗益，未經報准就在外兼差，甚至頂下台北市富錦診所，由妻子擔任負責人私自營業，結果被病患發現檢舉，檢調共發動4波搜索約談，查出上校主任陳元武7名三總醫師涉案。

起訴指出，李宗益等醫師勾結廠商，把不能請款的品項灌進符合規定的項目中，2019至2021年協助廠商溢領268萬多元。其中李宗益在外兼差，將診所牙材成本，用這種方式轉嫁給三總，李為避免被發現兼差，頂下富錦診所後，取得原診所醫師的牌照私自看診，還找來三總同事劉紹賢冒名看診，詐領健保醫療費用1174萬元。

李宗益另在合聖、健哲2診所兼差、詐領健保30萬元；孔令瑜在飛悅北大、美莉亞聯合診所兼差，詐健保346萬多元；徐允中在梵谷診所兼差詐得152萬多元。