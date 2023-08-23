歐盟日前宣布加入美國提出的禁止直升式反衛星導彈試驗承諾。在北京，中國外交部發言人汪文斌今回應，美國於2008年開展直升式反衛生導彈試驗後，多次開展具有反衛星性質的反導試驗活動，研發定向能反衛星武器，部署反通訊衛星系統等進攻性武器。美方相關承諾對美國外太空軍力並不構成實質限制，實際目的是假軍控、真擴軍，借多邊承諾方式企圖維持並擴大單邊軍事優勢。

汪文斌表示，當前外太空安全形勢嚴峻，軍備競賽勢頭加劇，根源不是某種反衛星武器試驗，而是美國謀求主導外太空，公然宣稱外太空為作戰疆域，大力發展外太空軍力，構築外太空軍事聯盟，挑動大國對抗。美國提出的承諾沒有針對外太空領域真正的安全威脅，既不治標更不治本。解決外太空安全問題的根本途徑是談判達成外太空軍控法律文書，以具有法律約束力的方式，禁止在外太空部署武器，禁止對外太空物體使用或威脅使用武力。

汪文斌還稱，希望有關國家認真傾聽國際社會關於外太空和平的呼聲，摒棄冷戰思維，停止頒布和實施進攻性的外太空軍事政策，回到外太空軍控法律文書談判的正軌上。