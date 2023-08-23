「館長」陳之漢日前在直播中質疑《美麗島電子報》民調可信度，大罵「收新台幣電子報」、「狗民調」、「自慰民調」。《美麗島電子報》董事長吳子嘉今(23日)表示，館長的行為已經與公正評論的有極大的落差，已請律師對館長提起民事告訴、求償50萬元，要在司法攻防中自證清白、還原事實；吳還酸館長對於民調「沒有專業的程度，這是可以理解的，因為他(館長)的專業程度不夠，大家都知道。」

館長日前在直播質疑《美麗島電子報》民調是「策略性選戰民調」，並對聊天室粉絲發起投票，結果顯示2.6萬人「92％不支持賴清德」；館長也大罵「台灣民調都是收錢辦事」、「收新台幣電子報」，批評《美麗島電子報》的民調是「狗民調」、「自慰民調」。

吳子嘉今(23)日受訪表示，只有針對民事部分提起告訴，《美麗島電子報》的民調已經執行很多年，有一定程度的公信力，館長指稱是「假民調」，這與事實有很大的落差，基本上對媒體報導、民調等認為可受公評，但館長的行為已經與公正評論的有極大的落差，所以才請律師提起民事告訴，要求館長做損害賠償，求償金額總共是新台幣50萬元。

對於館長嗆說若提告，「吳子嘉」3字可信度就是0，吳子嘉也苦笑說，他本身是媒體人，對於他的文章、言論、民調做評論都是持開放的態度，可信度是0或100，每個人都有標準，就保持開放的態度面對。

對於館長放話說自己是「流量怪物」，吳子嘉也預告，他將在政論節目《關鍵時刻》討論這個話題，《關鍵時刻》的訂閱、流量大概是全台灣第一名，如果要比流量的話，也歡迎館長跟《關鍵時刻》來比流量。媒體問說吳子嘉個人流量能跟館長比較嗎？吳子嘉則回應，他個人沒有流量問題，只是普通的《美麗島電子報》負責人，也沒有追求過甚麼流量，只是普通的評論員。

吳子嘉指出，民眾黨主席柯文哲近日也對於《美麗島電子報》的民調頗有微詞，但民調是科學的產品，總統參選人應該用比較專業的角度看待，柯文哲是台大醫學院教授，應該具備這個專業，不能隨便評論民調，「館長本身沒有專業的程度，這是可以理解的，因為他的專業程度不夠，大家都知道。」