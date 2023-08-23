雲林縣23日新增5例登革熱，包括古坑鄉4例、斗六市1例，目前全縣經疾管署確認確診已累計244例，其中以古坑鄉209例最多，斗六市28例次之。雲林縣長張麗善提醒民眾「沒有積水容器，就沒有孳生源；沒有孳生源，就沒有病媒蚊；沒有病媒蚊，就沒有登革熱」，從平時防疫做起，才是解決病媒蚊孳生的根本之道。

縣衛生局表示，目前雲林已累計登革熱達244例，包括古坑鄉209例、斗六市28例、台西鄉1例、虎尾鎮1例、林內鄉2例、斗南鎮2例、莿桐鄉1例，防疫人員已進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，並動員孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作。

衛生局說，雲林縣登革熱疫情嚴峻，提醒只要有0.5公分積水，就會成為孳生病媒蚊孑孓大溫床，民眾應持續檢視家戶內外積水容器，持續使用的容器請倒置或加蓋，未及時倒除的積水最易形成病媒蚊孳生源，增加登革熱傳播風險。

張麗善呼籲，請大家落實「巡、倒、清、刷」4字訣，「巡」檢，避免戶內外積水；清除積水，必要的容器「倒」置；容器減量，「清」除不要的器物；「刷」洗容器，避免蟲卵再附著，共同防範登革熱擴大。