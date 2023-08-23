「雙連埤里山市集--犬香薷節」於26、27日在擁有台灣最大浮島的宜蘭縣員山鄉雙連埤熱鬧登場，一起在夏季尾聲到山上避暑，到市集看電影、野餐、逛畫展、看插花表演，吃好喝好，讓山林療癒您的周末，並透過市集呈現雙連埤地區推動里山倡議，探索人與自然和諧共存、共榮、共好的生活模式與成果。

此市集由農業部林業試驗所福山研究中心、林業及自然保育署宜蘭分署、宜蘭縣政府、肯園國際股份有限公司及宜蘭縣雙連埤地區永續發展協會共同舉辦，動攤位包含體驗里山自然及生活主題，可以到田區親近亮綠的原生植物「犬香薷」拍美照，感受「犬香薷」精油的香氛活動。

活動現場更布置了山林野餐場地，背景是堪比國際明信片的湖光山色，可放鬆眺望湖景喝香草茶，吃以葛鬱金製成的特色黑豆花，主辦單位也會分享給遊客，森林與我們環境的關係，及台灣森林如何在生活中運用。

攤位還結合在地特色家屋，可窺知住在山上感覺，及藝文類的「埤ㄟ時光影院」、「古水圳修復分享畫展」、「插花藝術表演」，動手體驗的木工車床手作，和各式吃吃喝喝的調酒、農產品，並以友善食材製成的特色美食，宜蘭分署邀請大家相約至員山鄉探索雙連埤里山村落。

宜蘭分署指出，因雙連埤是自然的山村，故停車空間有限，配合活動有接駁車，班次很多，可搭宜蘭勁好行班次「753」宜蘭轉運站-雙連埤公車，詳情可至宜蘭勁好行幸福交通網https://e-landbus.tw/eLandBus/ 查詢，建議民眾盡量搭乘市集接駁車前來。

也可搭乘員山內城鐵牛力阿卡免費博愛專車，或騎乘上坡省力的電輔車，透過區域內轉換自行車騎乘的綠色服務，降低社區內車流，預約腳踏車逛市集網頁https://forms.gle/LmVuVXFQ83reftx3 ，讓旅行體驗更安心、有趣、友善、永續。