登山名人曾格爾之前被爆勾搭已婚富商陳坤保，遭元配、有「時尚公關女王」之稱的岳啟儒提告求償，雙方在網路數度交火。元配已向士林地院提出民事求償200萬元，另委請律師控告曾格爾及挺身護女的曾父曾國良，涉嫌偽造文書、妨害名譽、偽證、非法利用個資等4罪；北檢21日傳喚曾格爾父女出庭說明，訊後請回。岳啟儒20日接受主持人蕭彤雯專訪，在廣告時間自爆「被曾格爾封鎖」，發現談話全播出時忍不住尖叫。

岳啟儒20日宣傳新書《一人份的勇氣》，接受美女前主播蕭彤雯主持的《生活同樂會》專訪，由於廣播節目全程在YouTube直播，因此兩人私下對話也即時放送。岳啟儒談到去年底事件爆發後，世界宛如天崩地裂，擔心老公是不是愛上別人？連她這麼堅強的人都深受打擊，透露「每天醒來都在哭」，有憂鬱症的傾向。其實把這些「家醜」講出來要跨出很大的一步，「畢竟我是個公司老闆，要讓大家看到脆弱的一面」不容易。

「當自己冷靜下來看看手邊證據，發現案情不單純！」岳啟儒指出，從後續的證據與報導來看，曾女並非動用私情的小三，而是從利益出發、有企圖心地介入家庭。她坦言，當然自己老公定性也不夠，但其實雙方沒有見過幾次面，都是透過網路聊天，「很多對話都是說想要紅」、「要錢」，整件事宛如現在猖獗的網路感情詐騙，所以最後她才聯繫律師，決定提告曾格爾。

岳啟儒強調，曾格爾包裝很正向很女力的形象，但她的作為卻像在物化女性，甚至現在還在募資，有換取資源之嫌，「公開也是想要提醒大家！」

在廣播節目進廣告期間發生一插曲，岳啟儒與蕭彤雯私下談話時，蕭彤雯直言，從沒讓曾格爾上過自己的節目，評斷對方就是一個很詭異的人，但也強調「當然不能因為她長得漂亮，就質疑她所有事情都不是真實的，但她就是有股詭異感！」岳啟儒也隨即透露，自己手邊還有很多證據。她還提到被曾格爾封鎖，看不到對方的臉書。講完這些後，她驚覺問「這段不會播出去吧？」結果發現網路全程直播，忍不住尖叫了一聲。