南投縣環保局前往災區學校進行校園消毒，要讓學生開學後在乾淨校園上課。南投縣政府提供

卡努風颱風重創南投縣，造成全縣30多校受損，其中7所學校受創嚴重需緊急搶修，由於下周就要開學，縣長許淑華下午特別前往仁愛國小與仁愛國中勘查校園復建工程，要求開學前整修受損校園，並進行校園消毒，務必讓孩子開學時有個安全又乾淨的環境上課。

縣長許淑華23日前往仁愛國小、仁愛國中，了解災後學校整修情況。她說，仁愛鄉因卡努颱風受創，影響很大，不只是民宅受災，農業受害，道路也遭破壞，學校也因豪雨沖擊，造成校園圍牆倒塌、房舍、風雨球場臨邊坡處下陷龜裂、校外馬路水溝阻塞等問題。

許淑華感謝中央協助7所學校4687萬元復建經費，等修建工法確定將再向工程會申請追加補助經費；另校園建築物等硬體設備災損部分，除房舍漏水已緊急處理完畢，其餘尚待設計發包工程也會管制區域，不讓學生靠近，避免發生危險。

另仁愛國中校外水溝改善，增設紅綠燈，提升學生通學安全，縣府將請公路總局第二區養護工程處埔里工務段協助改善。

教育處指出，卡努颱風重創仁愛、埔里及信義等鄉鎮學校，縣府教育處啟動校安通報機制，責請各校盤點校園災損狀況，彙整急需搶修及復建工程經費，積極與教育部聯繫爭取補助，截至22日共有30校31項緊急搶修經費爭取教育部補助620萬元，另提報仁愛鄉7校8項重建工程，已獲工程會核定經費4687萬元，縣府將儘速協助學校執行相關復建工作。

縣議員林婷立說，仁愛國小是她的母校，災後縣府爭取9百多萬元整修圍牆及擋土牆，希望盡速完工，還給學生們一個安全的學習空間。

仁愛國小校長沈慧美感謝縣府協助爭取災後重建工程經費，協助學校解決災後排水不良、駁崁斷裂、圍牆傾斜等恐危及學生上課安全等問題，希望透過緊急搶修工程，讓學生開學後可以在安全的教室上課與學習。