「台灣第一名模」林志玲和AKIRA（黑澤良平）結婚4年，育有一寶貝兒子，現重心多放在家庭上的她，今（23日）曬出和AKIRA甜蜜合照，慶祝他42歲生日，夫妻倆都露出幸福笑容，羨煞旁人。

林志玲今曬出和AKIRA度假合照，只見她雖然用手遮住半張臉，但甜蜜笑容藏不住，而坐在一旁的AKIRA，也露出燦笑，兩人不僅美麗帥氣，在背後漂亮的景色襯托下，畫面更是美不勝收，洋溢幸福氛圍。

而林志玲也附文寫下：「Baby生日快樂！每天都要一起微笑喔」，網友見狀都紛紛留言直誇「畫面太美了」、「好幸福！俊男美女」、「嫁給愛情太美好了的樣子」、「好可愛，志玲姐姐一定會幸福下去的」。

林志玲結婚生子後，就漸漸淡出幕前，把重心放在家庭上，不過之前她向媒體表示目前暫時沒有工作計畫，被解讀為「證實引退」，對此，她也發文表示：「專注家庭很重要，但姐姐我還是會一直陪伴大家唷~我們要一起熱情工作熱愛生活好嗎？」表明沒有要全面退休，表示該在的時候都會在，而她也積極投身公益，沒忘記每年都會發行的慈善年曆。