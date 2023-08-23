連鎖兒童體適能運動場館「史波奇」傳宣布倒閉，全台四家分店都停止營業，北市主任消保官楊麗萍表示，截至8月22日，北市已受理49件申訴案，她也呼籲，持卡人可向發卡銀行申請信用卡爭議帳款，也要求業者整理未履行服務的殘值名單，並提出完整還款計畫。

史波奇網站公告指出，8月12日正式公告停業，會員退費部分，刷卡請洽原刷卡銀行申請刷退或申請爭議款處理，無法刷退、現金、轉帳付費的會員，在9月24日之前會接洽所有可能的投資人或願意頂讓業者清償會員款項，但期限內若未有願意承接的業者，只能向法院聲請破產清算公司資產。

楊麗萍說明，經統計，截至8月22日，北市已受理49件申訴案，消保官提醒消費者如當初以信用卡刷卡付費者，持卡人可向發卡銀行申請信用卡爭議帳款，所需的停業證明應可以業者8月12日的停業公告為主。

楊麗萍也說，北市已要求業者整理未履行服務的殘值名單，提供銀行核對消費者可獲退金額，若以現金付款者，業者須提出完整的還款計畫，消費者若不接受業者還款計畫，得提起消費爭議申訴，北市府將協助消費者主張權益。

體育局表示，8月12日接獲史波奇國際股份有限公司停業公告，即於8月15日啟動行政調查會議，史波奇也於22日召開消費者權益說明會，已請業者後續配合銀行核對消費者點數殘值，加速消費者爭議款申請，並請其彙整未履行服務的殘值名單及提出完整還款計畫。