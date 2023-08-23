彰化縣永靖鄉是典型的傳統農村，鄉內65歲以上人口占全鄉總人口數18.5％，老年化嚴重，彰化縣長王惠美上任後積極推動興建長照衛福大樓，永靖鄉地方耆老王錫堅捐獻400多坪土地，市值將近4000萬，縣府23日舉行捐贈儀式，由王錫堅老先生的弟弟王武信代表出席，王惠美現身代表受贈，感謝其促成興建衛福大樓。

王惠美上任後積極在26鄉鎮興建長照衛福大樓，目前僅剩田中、永靖、埔鹽3鄉鎮沒有，永靖鄉公所因為缺乏土地，王惠美希望鄉長魏碩衛能積極找地，若找到縣府將全力協助，年初鄉長魏碩衛想起地方耆老王錫堅曾說要捐地，因此前往接洽，沒想到他當場拿出權狀給鄉長，並要求馬上辦理過戶。

王惠美表示，真的感謝王錫堅老先生捐地，促成興建衛福大樓，預計規畫地上6層樓，1樓為衛生所健康照護空間；2樓不老健身房；3樓為育兒親子館及公設民營托嬰中心，；4樓為日照中心；5樓為老人健康促進空間；6樓則為社區使用。

魏碩衛表示，王錫堅老先生是他同學的父親，是永靖在地種植荖花、荖葉的農民，在衛福大樓旁的「應靈宮」土地也是王錫堅老先生所捐獻，6年前他還在當鄉代的時候，王錫堅老先生就曾說應靈宮旁還有土地，想捐贈給社區，沒想到6年後他還記得，依附近地段1坪約10萬計算，等於價值超過4000萬。

彰化縣衛生局補充，永靖鄉65歲以上人口占全鄉總人口數18.5％，超越全台高齡化人口平均占比17.56％，王惠美縣長心急永靖鄉沒衛福長照大樓，積極找尋土地，期待未來永靖衛福大樓能提供在地民眾所需衛生醫療保健、長照及社福優質服務。