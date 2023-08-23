台北市近日來連續出現坑洞，引發社會各界議論。台北市建管處也於23日的公安會報中，針對5月於信義區的天坑事件作專題報告，台北市長蔣萬安也於會中裁示，要求工務局會同相關局處單位，針對道路塌陷的後續處理做成通案性處理機制外，也應做全面檢視，會先就老舊管線做一次清查，下一步再針對其他地方，避免後續再發生地層下陷情形。

台北市政府23日下午舉行公安會報，會中建管處針對今年5月13日於信義區崇德街60巷道路塌陷案進行專題報告，加強管理作為，針對北市建築工地正在開挖階段，計有102件，排定由三大公會從5月15日開始逐案現場勘查，目前已全數檢查完畢。針對檢查項目不符合之建築工地已要求停止施工釐清改善。

會中副市長李四川也提醒建管處，最近下午雷陣雨，開挖工地要加強宣導防範。蔣萬安也接著表示，信義區天坑發生的主要原因，是因為旁邊有建案開挖造成地層下陷，最近有許多下午的暴雨，可能造成地層下陷，請建管處加強工地管理加強查核。

蔣萬安也指示工務局與水利處，針對台北市內有些地方管線老舊，不管是汙水管或是其他相關管線，主管機關都應加強督導；另環保局在進行清疏時，或是新工處針對地面上施工時，如果有發現管線鬆脫或破裂情形，要即時通報相關單位處理。