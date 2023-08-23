根據《Quickseek》民調中心今天(23日)公布的最新總統大選民調，在「三腳督」的情況下，民進黨參選人賴清德35.8%，民眾黨柯文哲29.6%、國民黨侯友宜17.9%，「無法選出任一人」為16.6%。值得注意的是，跟上一次的民調相比，賴清德微幅上升0.4個百分點，柯文哲下滑3.7個百分點，兩人差距擴大至6.2個百分點。

根據《Quickseek》民調分析，賴清德從上次調查的35.4%，上升至35.8%，微幅上升0.4個百分點。柯文哲的民調則從33.3%下跌至29.6%，下滑3.7個百分點。兩人差距從2.1個百分點，擴大至6.2個百分點。

從地區部分來看，賴清德在雲嘉南拿下47.7％支持度、高屏澎拿下42.5%；柯文哲則在桃竹苗地區獲41.2%的支持、宜花東為36.1％；侯友宜在金馬地區拿下52.1%、北北基與中彰投皆為20.0％。

政黨傾向部分，侯友宜獲69.2%國民黨支持者力挺，賴清德得到87.8%民進黨支持者支持；民眾黨支持者則有87.7%挺柯文哲。值得注意的是，中間選民有39.6%支持柯文哲、25.5%支持賴清德、11.4%支持侯友宜。

另外，若鴻海創辦人郭台銘參選，在「四腳督」對戰中，賴清德35.6%、柯文哲24.4%、侯友宜16.2%，郭台銘12.4%，另有11.4%無法選出任一人。