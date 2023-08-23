高雄市立大同醫院今年榮獲第六屆「南山醫務社工獎」的首獎-卓越獎殊榮，主辦單位肯定該院以社會工作專業，推動醫院實踐可持續發展目標(SDGs)與企業社會責任(ESG)理念，提升社區居民健康福祉，建立多元夥伴關係，改善社區問題，並緩解弱勢健康風險。

南山醫務社工獎由衛生福利部指導，由持續關注醫療環境的南山人壽慈善基金會，攜手中華民國醫務社會工作協會發起，今年邁入第六屆，評審團來自社會各專業界重量級人士組成，表彰醫務社工在其專業領域的投入與奉獻，這也是全國唯一專為醫務社工所設置的獎項，除了肯定在第一線服務的醫務社工外，也期許讓社會大眾能更加關注醫務社工的專業及奉獻，為社會帶來正向影響。

受大同醫院社工師照顧協助的鄭女士家庭，就是面臨老老照顧的困境，鄭女士的2個哥哥相繼因中風全癱及重病半癱，她又是家中最小的妹妹，雖然已經67歲且疾病纏身，但眼見哥哥們生活完全無法自理又無人照料，只好咬牙扛起照顧重責，3兄妹同租於1棟廉價的老舊公寓相依為命，大同醫院社工師及時發現鄭家兄妹亟需關懷，第一時間轉介相關單位緊急讓社會資源介入，並且提供社區友善商家資源，讓鄭女士可在鄰近商家獲得日用品及溫暖餐食，使哥哥獲得適當的照顧與醫療資源，減輕鄭女士的壓力。

大同醫院院長傅尹志表示，醫院將SDGs與ESG理念融入社會工作，通過經濟協助、智慧科技AI輔助等方式減少社區和醫療間的差距，增加社區民眾健康福祉，透過多元夥伴關係乘載助力，使醫療體系發揮社會企業責任，持續發展並實現永續經營，感謝醫院社工室的努力，期待此獎項能進一步提升全民對醫務社工的認識與重視，支持醫務社工發揮助人專業，增進民眾健康福祉。

大同醫院社會服務室主任謝文蒨表示，近五年來透過了解高齡化社區需求，建立社區首創融合式老幼共學長期照顧機構，醫院也盤點都市長者的需求，整合社區資源讓居住都市中如偏鄉不便之獨居及老老照顧長者、透過友善商家的協助，獲得便利的餐食與更便利的生活服務。