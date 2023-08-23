埃及蘇伊士運河（Suez Canal）今天稍早發生2艘油輪相撞事故，油輪已被分開。根據2名船運消息人士，蘇伊士運河的航運狀況目前正常。

路透社報導，船舶動態公司MarineTraffic今天稍早引述目擊者說法表示，懸掛新加坡國旗的液化天然氣載運船「BW Lesmes號」和懸掛開曼群島旗幟、載運石油產品的「Burri號」油輪在運河上相撞。

消息來源並未提供更多關於事故的細節。

然而，埃及媒體「開羅新聞」（Al Qahera News）在原名推特（Twitter）的社群平台X發文，引述蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）主席雷比（Osama Rabie）的話稱，一艘在航行過程中故障的船隻正在被拖走，但沒有提供更多細節。

根據金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）Eikon平台的船舶追蹤資料，截至當地時間凌晨5時，「BW Lesmes號」正面向北，但被2艘拖船拖向南方。與此同時，資料顯示「Burri號」當時正面向南，停泊在距離運河南端約12公里處。

根據MarineTraffic公布的追蹤地圖縮時影片，「Burri號」在格林威治時間20時40分轉向側方，與已經橫在運河上的「BW Lesmes號」相撞，「Burri號」隨後後退轉正。

環球航運集團（BW Group）及管理「Burri號」的航運商TMS Tankers並未立即回應置評請求。

路透社聯繫蘇伊士運河管理局營運室時，接聽電話的人員表示，他無法提供關於油輪的資訊。當問及姓名時，他並未透露。蘇伊士運河管理局尚未發表官方聲明。

蘇伊士運河是世界上最繁忙的水道之一，也是歐亞之間的最短航線，大約12%的全球貿易通過這個運河。

巨型貨輪「長賜號」（Ever Given）在2021年因強風吹襲，船體失控偏離航道，導致蘇伊士運河交通堵塞6天，擾亂全球貿易。