藝人趙小僑曾是偶像女子團體「七朵花」的隊長，外型亮麗的她出演多部電視劇，認真敬業態度受觀眾青睞，2017年她嫁給演員劉亮佐，與繼子劉子詮共同組成一家三口，時常透過社群平台曬出家人互動，去年7月趙小僑終於生下女兒，昨（22日）七夕趙小僑突吐心聲：「我一個人水深火熱地在帶孩子」。

趙小僑七夕時發文：「嗚？什麼？今天是七夕？！不知道是不是因為生了小孩，還是因為神隊友不在，我一個人水深火熱地在帶孩子」，透露七夕老公劉亮佐不在身邊，自己一個人在家育兒，忙到忘記當天是七夕，「以前，即使不過，也會知道各種節日，所以，是初老嗎？還是，大媽都是這樣的」，最後也標記老公甜喊「情人節快樂哦」。劉亮佐則在限動轉發趙小僑貼文「親愛的太太，七夕情人節快樂，好想趕快回家」，隔空和老婆甜蜜互動。

近期劉亮佐因出演舞台劇《寶島一村》，跟隨劇團大部隊飛到大陸演出，他飾演吳將軍，雖然戲分並不多，在舞台上表現卻十分出色，劇團飛上海、北京、西安、深圳、杭州等地表演，還要一段時間才能回台，在這期間趙小僑也帶女兒典典和兒子劉子銓一起飛大陸探班，一家人感情深厚。

而日前有媒體巧遇劉子銓帶著奶奶到台北表演藝術中心捧場趙小僑的舞台劇《落英》，在表演期間劉子銓也貼心分擔照顧妹妹的責任，當保母的畫面被劉亮佐記錄成影片。