農業局長李建裕（右二）、市議員王宣貿（左二）到場品嘗旭日橙的多元風味。（張毓翎攝）

鮮橙百香檸檬汁目前於柳營區農會、家樂福及7-11皆有販售。（張毓翎攝）

台南市柳營區農會為了讓更多人看見在地的優質柳丁，創建「旭日橙」品牌，今年與憋氣檸檬公司聯名推出「鮮橙百香檸檬汁」，採用柳營旭山當地生產的柳丁作為基底，結合百香、檸檬等多種水果，23日舉辦發表會，農業局長李建裕、市議員王宣貿到場品嘗旭日橙飲品的不同滋味。

李建裕說，本市柳橙種植面積約1725公頃，產量約4萬7938公噸，其中，柳營區種植面積173公頃，收成量約5327公噸，柳橙含豐富的維生素C、B1、葉酸、多酚等多種營養素及膳食纖維，可增強抵抗力。

柳營區農會總幹事陳右欣說，旭日橙柳丁產地主要位於柳營區的旭山里，因日照充足，柳丁甜度高、香氣濃郁，農會此次新推出的鮮橙百香檸檬汁，也特選用旭日橙柳丁搭配百香、檸檬製成新鮮果飲。

憋氣檸檬公司總經理蔡宗穎說，旭日橙果肉多汁且香氣十足，這次與柳營區農會洽談的過程很順利，鮮橙百香檸檬汁目前於柳營區農會、家樂福及7-11皆有販售。

陳右欣說，新品剛上市，農會推出相關促銷，即日起至9月30日前至柳營區農會網站或電話及表單訂購，滿6瓶還送一個柳丁造型環保購物袋。