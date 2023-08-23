警方查獲大麻菸草2包、大麻菸彈20顆及愷他命殘渣，當場人贓俱獲，依法究辦。（圖／警方提供）

台北市保安大隊於（13）日深夜在萬華區環河南路上執行路檢勤務，攔停1名陳姓汽車駕駛，警方在查證身分時，發現車內散發K味且陳男全身噴滿香水味，員警研判不單純，隨即在其車內查獲大麻菸草2包、大麻菸彈20顆及愷他命殘渣，當場人贓俱獲，依法究辦。

警方表示，員警攔停汽車駕駛詢問姓名時，因車內散發出K味，陳姓駕駛又全身噴滿香水味，企圖掩蓋車內濃烈K味。員警隨即在陳嫌車內查獲第二級大麻菸草2包、大麻菸彈20顆及第三級毒品愷他命殘渣1包等違禁品，全案依「毒品危害防制條例」移送法辦。

大麻為第二級毒品，千萬別錯誤認知吸食不會成癮，像抽菸一樣，吸食大麻會造成大腦血清素、多巴胺、正腎上腺素等調控異常，出現幻聽、幻覺，甚至是出現暴力行為。因泰國於去年已將娛樂性大麻合法化，北市保安警察大隊呼籲，國人赴泰旅遊時須特別留意，別心存僥倖好奇吸食大麻，返國時千萬別攜帶大麻製品，小心觸法，警方將持續加強執法，貫徹政府「反毒」的決心！

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