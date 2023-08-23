據國營俄新社今天報導，俄羅斯已任命一位新的航空太空軍司令，接替蘇洛維金（Sergei Surovikin）將軍。蘇洛維金在6月瓦格納僱傭兵針對俄國軍事高層發動短暫兵變後消失。

路透社報導，在6月23至24日的叛變期間，曾指揮俄羅斯在烏克蘭全面戰爭行動（莫斯科當局稱之為「特別軍事行動」）的蘇洛維金現身在一段影片中，他看上去很不舒服，也沒有佩戴任何徽章，力勸著瓦格納僱傭兵（Wagner mercenary）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）下台。

瓦格納兵變通過談判和協議結束後，未經證實的俄羅斯和外國新聞媒體稱，蘇洛維金因可能參與叛亂而接受調查，並被居家軟禁。

一位匿名消息人士告訴俄新社：「俄羅斯航空太空軍前司令蘇洛維金如今已被解除職務，由航空太空軍總參謀長阿夫扎洛夫（Viktor Afzalov）上將暫時代理。」

蘇洛維金在俄羅斯軍事干預敘利亞內戰期間獲得了「末日將軍」的外號。

去年10月，蘇洛維金被任命負責俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，但今年1月，這一職責移交給總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）將軍，而蘇洛維金則被任命為格拉西莫夫的副手。