許多人在外一時內急會找公廁解決，但有些狀況令人難以忍受。一位女子近日到公共廁所方便，沒想到卻看到隔壁女生的尿尿從下方噴過牆，讓她直呼「噁到一個爆炸」，貼文曝光後不少女生直呼有共鳴，不過也有人猜測，其實那個「尿液」可能是其他液體。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，某天早上她上廁所時，目睹隔壁女生的尿尿直接噴到她的廁所間，讓她感到既噁心又好奇，「請問到底是怎麼噴的，噁到一個爆炸…」。

對此，許多網友紛紛回應，「我也真的很好奇，為什麼有人去公廁上廁所，可以炸到到處都是，難道在自己家裡上廁所也是這樣嗎？看了真的很無言」、「這讓我想起…我這輩子吼，曾經有那麼一次去上公廁，沒在公廁裡的馬桶上尿尿，直接廁所地板解放，因為要進入整間公廁的地板都是一坨一坨的大便，馬桶更是慘不忍賭，人的潛能真可怕，沒得選擇時急了，只能這樣做，連吐與噁心的機會都來不及了」、「應該是半蹲姿勢，但沒有瞄準卻又用力解放造成的」。

另外也有不少人猜測，隔壁流出的液體其實可能並非尿液，「應該不是尿…？」、「確定是尿？」、「愛如潮水」、「隔壁的很潮喔」、「確定她在尿尿？」、「在噴之前…妳有聽到什麼聲音嗎…像是我要去了這類的話」。