民眾黨總統參選人柯文哲拋出想各黨領袖展開對話，民進黨發言人張志豪表示，柯文哲拋出對話想法之際，應該先跟自己「對話」。民眾黨發言人楊寶楨怒轟，民進黨發言人是活在平行時空嗎？能不能先上網做個功課再來提問？提出來的三個問題，都是柯文哲主席早就回應過的，請不要只會無理取鬧、求關注。

張志豪建議柯文哲，拋出對話想法之際，應該先跟自己「對話」。第一，為什麼要拋出過時的重啓服貿？第二是為什麼對中國暫停台灣芒果輸入，閃躲沒有態度？第三是中華民國與中華人民共和國，是否互不隸屬？柯文哲應先誠心向社會大眾做報告。

對此楊寶楨強調，所有國政議題本來就都可以被討論，但柯文哲從頭到尾都沒有直接說要「重啟服貿」，重點是要完備「兩岸協議監督條例」，讓兩岸之間的經貿交流，能在框架之下被有效監督。

楊寶楨也說，而柯文哲也才剛回應過芒果議題，他認為，台灣芒果也有輸出日、韓，但沒有被禁止，所以中國大陸應該說明台灣芒果哪裡有問題；也認為對岸應該要多溝通，若是動作愈做愈多，也只會讓台灣人心跑得愈來愈遠。

楊寶楨表示，至於蔡總統四個堅持中提到的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，柯文哲早在2021年當時就已經回應，台灣與中國治權分離，本來就是政治現實的狀況；今年4月也明確表示：政治上是不可能＂one China＂。有「明文規定」兩岸論述一定要使用跟民進黨完全一模一樣的字句嗎？

楊寶楨直言，「所以民進黨發言人還有什麼問題嗎？請不要只會無理取鬧、求關注。」