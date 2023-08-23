因「88會館」案遭懲處的台灣高檢署檢察官黃錦秋，不滿聯合新聞網日前報導郭哲敏案，指郭哲敏的前小弟與郭鬧翻，透過另個地下匯兌集團成員「華少」找上她及前刑事局副局長黃建榮，眾人策畫向她檢舉郭哲敏洗錢，再由她找新北檢檢察官王涂芝偵辦郭哲敏，認為報導不實，影射她「設局」陷害郭入罪，嚴重影響其名譽，已提起民事訴訟，向聯合報公司及2名撰寫記者共求償200萬元。

黃錦秋控稱，聯合新聞網8月11日報導，指郭哲敏的前手下李銘展與李冠濰和郭哲敏鬧翻後，投靠另個地下匯兌集團成員「華少」鍾興樺，鍾興樺與警政署前政風室主任、現任高檢署檢察官黃錦秋以及時任刑事警察局副局長黃建榮交好，眾人策畫由李冠濰具名，向黃錦秋檢舉郭哲敏洗錢，再由黃找來新北地檢署檢察官王涂芝偵辦。

黃錦秋主張，去年2月8日，她任職警政署政風室主任，接獲郭哲敏手下李冠濰檢舉郭哲敏以財務損失為由，要求李負責賠償，並將李押往飯店並打斷腿，迫使李家人過戶車輛、房屋予郭哲敏指定之人，始遭釋放。李不滿檢警均未將郭哲敏列為被告，故向警政署檢舉檢警吃案。

當時與李冠濰一起到政風室作證的李銘展，證稱是郭哲敏手下，主要是在幫郭哲敏從事地下匯兌，因目睹李冠濰被打，另外幫郭工作的吳睿愷也被從三重押到彰化向其家人要求贖金，因害怕成為下一個受害者，故具名檢舉郭從事地下匯兌，因此她遂將郭涉及地下匯兌部分，一併報請新北地檢署指揮偵辦。

黃錦秋認為，該案是她依法受理的檢舉案，卻遭該報導指稱是她與鍾興樺、李冠濰、李銘展、黃建榮等人共同策劃為清除「反對勢力」的郭哲敏，她時任警政署政風室主任，並非新北檢檢察長、襄閱主任檢察官、企業犯罪專組主任檢察官，何來權限可找新北地檢署檢察官王涂芝偵辦此案。該案指分過程是新北檢依法分案，與她完全無關，該篇報導內容完全不實。

黃錦秋認為，撰寫該報導的2名記者未曾向她求證，在未有任何確實根據下，作成不實報導，已造成一般閱聽大眾，誤認她身為高階司法人員，竟自甘墮落與不法分子互相配合，利用公權力為其清除反對勢力，甚至將案件指定給特定檢察官「對付」郭哲敏的錯誤印象，嚴重損害她名譽，且情節重大，因此向士林地院提起民事訴訟，請求聯合報公司及2名記者連帶賠償200萬元。