電競市場持續成長，據市場研究機構Statista調查顯示，預計 2025 年全球電競市場營收將成長至18.6億美元。三星看準市場趨勢，正式宣布在台推出全球首款Dual 4K UHD曲面電競螢幕奧德賽Odyssey Neo G9，備配以細膩畫質著稱的Mini LED技術、57吋超大螢幕以及240Hz高更新率設計，帶給玩家沉浸臨場體驗。

三星奧德賽Odyssey Neo G9為全球首款Dual 4K UHD曲面電競螢幕，憑藉先進Mini-LED面板的量子矩陣技術，能獨立精確控制更多個區塊背光亮度，同時減少影像光暈，明暗對比更加出色；另支援DCI-P3 95%廣色域，並通過VESA Display HDR1000認證；搭配防眩光霧面塗層，可減少遊戲時的螢幕反光。螢幕後方配備可調節HAS支架，滿足高度、傾斜、左右旋轉多種角度需求；而光效自動調整設計可隨遊戲場景的轉變而變化，提升影像體驗。

三星ViewFinity S9 螢幕系列配備4K UHD可拆式磁吸視訊攝影機。（三星提供／古明弘台北傳真）

台灣三星同步推出首度為創作者打造的專業顯示器ViewFinity S9，以其5K超高解析度搭配218 PPI，結合高達99% DCI-P3廣色域所提供的色彩飽和度，呈現銳利無比的細節。憑藉智慧型手機中SmartThings應用程式的智慧校色功能，即可自由轉換DCI-P3或sRGB色彩空間，並自訂色溫、亮度和伽瑪值。

ViewFinity S9螢幕系列配備4K UHD可拆式磁吸視訊攝影機，可透過Samsung Smart Hub支援的Google Meet等視訊會議應用程式。內建Smart TV 智慧電視功能，提供熱門的串流影音內容，讓工作和娛樂輕鬆切換。

奧德賽Odyssey Neo G9曲面電競螢幕建議售價7萬9900元，即日起至9月3日購機可享早鳥優惠現折5000元。ViewFinity S9建議售價4萬5900，即日起於全台各大指定通路陸續上市。