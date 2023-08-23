台灣自來水公司為提升桃園市楊梅區供水穩定，辦理食水坑加壓站500mm浮球閥故障檢修工程，將於9月4日停水10小時，共影響楊梅3212戶；另為配合楊梅區仁美市地重劃，辦理管線永遷工程併楊梅區石門至梅獅路送水管汰換管線工程，9月9日也將停水11小時，影響楊梅與平鎮共9963戶。

桃園市經發局表示，為提升楊梅地區穩定供水，台水公司第二區管理處將辦理食水坑加壓站500mm浮球閥故障檢修工程，預計於9月4日8時起至晚間6時止，施工停水10小時，範圍包括楊梅區金溪里、瑞坪里、三民里、瑞溪里及周邊巷弄。

另配合桃市府楊梅區仁美市地重劃，台水公司第二區管理處將辦理管線永遷工程併楊梅區石門至梅獅路送水管汰換管線工程，預計於9月9日8時起至晚間7時止，施工停水11小時，影響範圍包括楊梅區高上里、青山里、仁美里、高榮里、新榮里、雙榮里、永平里、高山里、上田里、楊梅里、水美里，以及平鎮區高雙里、雙連里。

經發局表示，將持續督促自來水公司盡速完工復水，降低民眾用水不便，也提醒民眾，為避免管線恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區住戶出現供水不穩現象，請民眾於停水前提早6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

停水期間應關閉抽水機電源慎防火警，若未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，避免發生可能虹吸汙染。另水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。

經發局表示，恢復供水後若仍無水可用，請通知自來水公司或經發局立即處理，如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢，相關停復水資訊可至自來水公司網站查詢。