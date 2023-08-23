台中一名張姓男大生與高中死黨共8人相約出遊，先開車到台南接19歲女網友桂桂（化名），入住民宿時眾人飲酒狂歡2小時後，桂桂不勝酒力喝芒，張男與黃男等4人將桂桂抬到二樓房間，只留張男與與桂桂在房內。

張男見桂桂醉茫躺在床上，竟然起色心，不僅拖掉桂桂衣物還加以性侵得逞，桂桂迷迷糊糊中發現自己被侵犯，雖然想極力反抗，卻因為喝太多酒而無力抵抗。桂桂清醒後，把被張男侵犯的事情告知其中2人後，桂桂忍著淚崩的心情，與2人及另1名黃男前往藥局買事後避孕藥。

桂桂無法忍受遭到性侵，內心十分崩潰，一想到就淚崩，最後不想再隱忍，憤而報警提告。

法官審理，桂桂向法官表示，「天晚上大概十點多在客廳喝酒，張男灌我過酒，之後我沒有力氣，就有人抬我上樓，只剩張男跟我在房間裡，沒想到張男脫我褲子，然後之後有人有跟他說「不要內射」，張男還說「誰要先？」

我雖然還有意識，但就是沒有力氣，就是他有做這件事（指性侵），早上我醒來時，發現下半身被脫光，下體、陰道那裡有異樣感，我的褲子在我左手腳邊，張男的褲子也在那邊。

我下樓後跟其中2個男生說被張男性侵，他們說：「去買事後藥吃會比較保險一點」，隨後3個人陪我去藥局買避孕藥。

法官審酌，桂桂指控，她飲酒過量而無力氣，但仍有意識，她被張男及眾人抬至2樓房間，聽聞張男喊「誰先上」後慘遭性侵得逞，之後前往藥局買事後避孕藥等情節，與其他一同出遊的證人所述相符合。證人均與張男是高中同學一同出遊，並無嫌隙，無誣陷張男之必要。

張男則辯稱喝醉了，完全都不記得。法官審酌證人所說證述，雖然張男有飲酒，但不到不能辨識行為違法的程度。

法官認，張男與桂桂初次見面就是與眾人共同出遊，張男竟僅為逞一己私慾，利用眾人放鬆、飲酒後，他與桂桂同處一室的機會，趁桂桂難以抗拒抗乘機性交得逞，顯見其法紀觀念淡薄，對女性之身體自主權及性自主決定權毫不尊重，危害女性人身安全及社會治安甚鉅，更造成桂桂精神莫大痛苦。

且張男事後矢口否認犯行、未見悔意，也未與桂桂達成和解，日前依乘機性交猥褻罪，處有期徒刑4年。可上訴。

刑法第225條乘機性交猥褻罪，「對於男女利用其精神、身體障礙、心智缺陷或其他相類之情形，不能或不知抗拒而為性交者，處3年以上10年以下有期徒刑。對於男女利用其精神、身體障礙、心智缺陷或其他相類之情形，不能或不知抗拒而為猥褻之行為者，處6月以上5年以下有期徒刑。第1項之未遂犯罰之。」

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