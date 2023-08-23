大陸女星張嘉倪因出演宮廷劇《延禧攻略》的「順嬪」一角爆紅，還有著「最美妃子」的別稱，她與富商老公買超結婚7年育有2子。誰料，兩人本該是幸福美滿的婚姻，近期卻傳出男方外遇及婚變消息，更因男方的微博稱呼引發討論，而買超稍早前也對此回應了。

買超去年年底傳出外遇消息，事後與張嘉倪更有婚變傳聞產生，還有陸狗仔爆料兩人疑似分居中，並正在詳談離婚。此外，買超近日再度被拍下與友人聚會後轉往酒吧，更與一位打扮清涼的美女相談甚歡，並有著親密互動的畫面。相關內容曝光後，引發網友討論，也有人指出買超微博上還掛著「張嘉倪老公」的稱呼，掀起一陣抨擊聲浪。

對此，買超今(23日)稍早前在微博上更新貼文，寫下：「別斷章取義編故事，我是被辦年卡了嗎？讓你們這麼跟蹤，不跟完一年不付尾款是吧？」疑似在抨擊拍攝畫面的狗仔，還一併附上寫有「你們成熟點吧」的奧特曼(超人力霸王)照片。此外，更將貼文設置成禁止留言，看似不想面對網友的質疑。

相關貼文曝光後，引發網友熱議，話題「買超 別斷章取義、別編故事」在短短時間內便衝上微博熱搜榜的冠軍位置，不少人表示：「自己說過的話和做過的事自己不清楚嗎？能不能先把簡介改了再來說話，不開評論區也是知道自己會被罵吧」、「別蹭美女吧」、「潔身自好很難嗎，這都是第幾次被拍到了。」

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