北市中正區1名年約79歲萬姓婦人，日前透過網路獲知投資訊息，加入股票投資群組，對方以line化名為股市名人「阿土伯」，聲稱可以免費學習投資心法課程。萬女不疑有他，赴銀行臨櫃提領30萬元欲進行投資，所幸行員察覺到萬女疑似遭詐騙，通報轄區派出所員警到場協處，成功攔阻詐騙。

警方表示，警方到場後，發現萬姓婦人向櫃檯提領30萬元，並支吾表示係因「裝潢房屋」所需，語意前後矛盾，後續由所長沈邵群、巡佐施坤祥陪同萬女返家，經研判為假投資真詐財的詐騙手法，再進一步瞭解，萬女係遭到詐騙集團利用股市名人「阿土伯」的名義，誆騙代操作股票、保證獲利，並指示渠下載「長和投資股份有限公司」軟體，要求配合儲值入金操作。萬女已被騙了一筆本金不自知，看到假投資APP帳面上的「假獲利」想要領回，遭詐騙集團誆稱「尚需繳納分成費」等話術欺騙，要求再投資一筆錢。經2名員警不厭其煩地將投資詐騙手法向萬女說明，聽完警方詳盡的解釋勸阻，萬女始發現自己險遭詐騙，並感謝銀行行員的機警與警方的苦口婆心。

中正第一分局表示，假投資詐騙手法多以假冒名人頭銜行騙，並配合「保證獲利、穩賺不賠」等話術來騙取民眾信任，進而誘騙匯款，也常常要求民眾提領款項時，以購屋裝潢等理由來規避銀行行員的關懷提問。該分局呼籲民眾切勿輕信來路不明的投資管道，隨時保持警覺心，如接獲可疑訊息、電話，務必撥打警政署165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，避免落入詐騙陷阱。