屏東地檢署偵辦一起恆春鎮國有林地經營馬場案件，發現謝姓業者在未經許可下，擅自整地而非法開發及使用，認涉有違反水土保持法第32條之在公有林區內未經同意擅自開發、使用致生水土流失未遂罪嫌，全案偵結並提起公訴。

起訴書指出，謝男在林業及自然保育署屏東分署管轄的國有林地內經營馬場，如欲從事墾殖、占用、開發、經營或使用行為，應先經主管機關同意，且墾丁國家公園管理處已於土地上放置紐澤西護欄，阻擋載客馬匹進入林班走動。

但謝男於今年1月間，在林地上擅自使用除草機清除、手持鐮刀砍除土地上林相與原生草木，非法開發及使用土地，所幸未致生水土流失或毀損水土保持，此舉也被林保屏東分署人員巡視發現，經蒐證及訊問相關證人後依法起訴。

屏檢呼籲，國土及自然生態為國家重要資產，不得任意開發、破壞，尤其位處國之南境的墾丁地區向來為國人熱愛旅遊地點，天然美景與公有土地應共同維護，讓全民得以共享，從事沙灘車或馬場等商業行為，務必事先申請主管機關同意始得墾殖、開發或使用。