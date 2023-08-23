針對已籌編完成的「113年度中央政府總預算案」，民眾黨團立法院總召邱臣遠回應，有缺失的重要施政的預算項目，新會期開議後會逐一檢視及把關，2024適逢總統大選年，針對各部會之政策宣傳費用使用狀況及合理性，需嚴格把關監督，避免行政機關淪為選舉的宣傳工作，甚至變成大內宣的情況。

邱臣遠表示，提醒民進黨政府，不是預算增加就代表能將長照、少子女化危機、淨零排放、能源轉型、國防安全等重大施政做得好，更不要用討好選民的大撒幣方式解決問題，呼籲政府應遵守財政紀律，將預算花在刀口上。

邱臣遠指出，長照總體預算今年647億，明年更會達到876億，但長照量能待提升，且不能不重質；少子女化對策的預算即便愈來愈高，明年更將創下1201億的新高，但生育率卻直直落；明年度淨零轉型的預算，也將比今年成長45％，但民進黨政府能源轉型進度延宕，連帶影響產業發展及民生經濟，其它有缺失的重要施政的預算項目，新會期開議後會逐一檢視及把關。

邱臣遠強調，為堅守財政紀律，會檢視公務預算與前瞻建設特別預算有無重複編列情況？2024適逢總統大選年，針對各部會之政策宣傳費用使用狀況及合理性，需嚴格把關監督，避免行政機關淪為選舉的宣傳工作，甚至變成大內宣的情況，更要杜絕預算浮編、大撒幣之不合理現象。

他說，對於成立一周年的數發部，國內資安問題頻傳、網路詐騙案件頻傳、受害者不計其數，台灣更淪為媒體稱之「詐騙之島」惡名，數發部成立後之作為，並未達到國人期待，對於相關詐騙、資訊安全問題更是束手無策、愧對國人期待，有鑑於此，本黨團亦不排除對其相關預算凍結或刪減，以盡監督之責。

另外，邱臣遠提到，對於明年度將加碼撥補勞保基金，總計撥補金額達1300億元，創下新高，民眾黨團今年2月提過應召集「勞保改革國是會議」，凝聚朝野政黨及民間共識，行政院也應提出《勞工保險條例》修正草案，具體推動勞保財務改革，這才是根本解決之道。