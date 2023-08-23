由於北韓的核子和飛彈威脅日益嚴重，南韓今天舉行6年來首次全國防空演習，行人須進行躲避，部分地區行駛的車輛須靠邊停。但當空襲警報聲響，許多民眾似乎未理會避難要求。

路透社報導，這場防空演習是南韓今年度「乙支民防演習」當中十分重要的一部分。乙支民防演習與南韓和美國的「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）年度聯合軍演同時舉行，目的是要改善民眾對北韓攻擊和其他突發事件的反應能力。今年的乙支自由護盾軍演已於21日展開。

按照南韓行政安全部預先發布的指示，今天下午2時空襲警報會響起，提醒民眾離開街道約15分鐘，直到警報解除。行人必須直接前往指定場所或附近地下室躲避，全國約200個地區的駕駛人則必須暫時將車停靠路邊。

接近500家南韓超市、電影院和其他公共設施內的人員將被引導疏散，醫療機構和大眾運輸系統則維持正常運作。

在首都首爾市中心，當空襲警報在下雨的炎夏午後2時響起時，街頭可見身穿黃背心、頭戴「民防」標誌帽子的地方幹事要求民眾離開街上直到警報結束。但許多行人並未理會這些要求，也未趕緊前往避難地點。

從事建築設計的一名52歲南韓民眾告訴路透社：「我不知道有這場演習。而且人們似乎不太在乎。我也不相信實際上將會發生戰爭。」

昨天一些在首爾大樓社區附近的社區中心用擴音器預告演習消息，並請求居民遵從指示。廣播說道：「這場演習的目的是要讓民眾知道怎麼因應真正的空襲，請勿驚慌並請找到最近的避難所。」

在與北韓接壤的南韓部分地方，民眾面臨額外的演習情境，包括因應化學、生物和放射線攻擊的訓練，以及配戴防毒面具和使用緊急糧食配給。

1968年發生北韓突擊隊試圖突襲南韓總統府的事件後，隔年南韓啟動乙支民防演習。南韓人口約5200萬，全國約有1萬7000個避難所。南韓上回舉行防空演習，要回溯至2017年。

今年5月底，北韓發射衛星失敗，當時載運衛星的火箭飛行軌道離首爾很遠，但首爾卻錯發空襲和疏散警報，引發一些市民恐慌。