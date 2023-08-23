台中市東區今年1月15日發生48歲劉姓男子涉嫌毒駕撞死人案件，當場造成葉男、連姓妹妹2人死亡、連姓姊姊重傷慘劇，劉男當場棄車肇逃遭警方逮捕，台中地方法院裁定延長羈押至今年10月11日，日前劉男抗告聲請交保外出，稱與被害家屬協商求諒解，但法官認為不是理由遭駁回，且不能再抗告。

警方調查，劉男肇事當天涉嫌無照駕駛，行經台中市東區東光園路狂飆並闖紅燈，衝撞2輛機車後逃逸，造成連姓姊妹1重傷1死亡、葉男身亡，他當場棄車肇事逃逸，於深夜在烏日區友人家遭警方逮捕。

經警方調查，劉曾是酒駕累犯，有4次酒駕遭取締紀錄，2022年10月因酒駕服刑期滿，出獄後因毒駕又闖大禍，當天落網說：「又要進去（入獄）」，被押上警車時喊：「對不起，我做錯了」，檢方遂向台中地方法院聲押禁見。

據了解，劉姓男子當時落網在警局接受偵訊，心情平穩、正常用餐、午休；但劉在羈押期間透過向檢方提出抗告稱，希望向死者及死者家屬道歉、商談賠償事宜，並取得諒解，否則吃不下、睡不著。法官認為，可透過辯護人聯繫協助或於親友家人探視時商談事宜。

法官認為，劉於市區街道危險駕駛，造成2死1傷，讓死者與家屬天人永隔，造成不可回復之損害，且其肇事後即逃逸，對於社會治安危害甚鉅，實無從以具保、責付或限制住居等較輕微之方式替代羈押，應自112年8月12日起，延長羈押期間2月，駁回抗告，不能再抗告。

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