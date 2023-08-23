民進黨前立委賴勁麟近期遭質疑賺綠電財、當門神，21日請辭雲豹能源集團19間公司董座，外界認為是為顧全女兒、綠委賴品妤的選情。對此，前立委郭正亮指出，賴勁麟請辭絕對是新潮流做的決定，怕雲豹爭議被擴大成「檢討新潮流」，那新潮流一定會被挖出其他案子，影響到賴清德。他也透露，賴品妤家族有親戚是上市建設公司，財力不可小覷。

郭正亮今(23日)在政論節目《綠也掀桌》表示，賴勁麟會請辭是怕新潮流的爭議，影響到民進黨主席賴清德，賴勁麟辭職不是為了女兒賴品妤，一定是為了賴清德！因為怕雲豹能源的爭議被擴大為「檢討新潮流」，這樣問題就大了，因為新潮流就不只賴勁麟，新潮流在其他地方一定會被找到其他案子，再往後就破大洞了，「這肯定是新潮流做的決定，絕不是為了他女兒，是為了賴清德」。

郭正亮認為，賴品妤的選情如何要看對手廖先翔的本事，也不能小看賴品妤家族的財力，「她有一個親戚是某個上市的建設公司」，他有朋友到選區看過，整棟樓都是賴品妤的看板，當然是因為跟建設公司有關係，認識仲介業就可以掛看板。

郭正亮指出，賴品妤有這麼大的漏洞，廖先翔卻沒有攻擊聲音，最後要是輸給賴品妤就丟臉死了。他透露，國民黨內指出廖先翔的父親也是汐止的議員，在地方基層的知名度很高，但新北市第12選區很大，文宣戰還是很重要；他也提到，如果這一區藍營是前台北市副市長李永萍參選，早就把賴品妤打到體無完膚，因為上一次賴品妤是靠反送中的浪潮當選，與李的差距很小，雖然賴品妤在地方拜訪很認真，但在立法院幾乎沒有表現。