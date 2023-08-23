上週美國德州發生一起擅闖民宅的案件，不過遭到屋主持槍將他制服在地上，直到警察到場為止，隨後屋主持續協助警方制伏嫌犯，後以涉嫌入室竊盜和抵抗逮捕罪被逮捕。德州是槍械法規最為開放的地方，在這裡宵小犯案心臟真的要很大顆。

據英國《每日鏡報》（Mirror）23日報導，這起案件發生在上週五（18），警方接到一名男子報警電話，他說有一名行蹤可疑的人在他的土地上晃來晃去，打量著著屋主的汽車。隨後，該男子進入了屋主土地上的1棟建築後又離開。

警長辦公室在Facebook上發文說：「一名持槍的居民將嫌犯制服，命令他趴在地上，並且壓制在槍口下。」

不久之後，警官賽德（Chase Ceder）抵達現場，47歲的嫌犯施密特（Brian Schidmit）正要被銬上手銬之後才開始反抗，2名住戶隨即協助警官，直到第2名警官米赫（Sgt. Meagher）抵達後，才徹底制服他。

警方表揚：「警長辦公室要稱讚這起案件當中住戶的迅速反應、願意行動以及在本案中對副警長賽德提供支援。能夠在一個我們可以依賴的社區持續支持我們，在必要時份不顧身上幫助我們的地區工作，真是一件令人愉快的事情。」