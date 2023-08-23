台東縣政府擬設立富岡漁港釣魚專區，採收費管理制，並架設鷹眼加強取締。（蕭嘉蕙攝）

富岡漁港東側堤防牆面上雖寫著「垃圾不落地」，但一旁就有被扔棄的紅內褲。（蕭嘉蕙攝）

富岡漁港東堤是台東市熱門釣點，但部分釣客隨手丟棄垃圾，甚至偷倒家用垃圾，不僅造成環境髒亂，也衝擊海洋生態，為此，台東縣政府擬設立釣魚專區，採收費管理制，並架設鷹眼加強取締，預計最快明年3月逐步建置專區設施，釣客也紛表贊同。

正值白帶魚捕撈季，入夜後釣客齊聚台東富岡漁港東側堤防拋竿垂釣，不過今年魚況不佳，不少釣客把矛頭指向堤防垃圾漂入海，衝擊環境生態，導致魚群不敢靠岸。

錢姓釣客表示，時常可見釣友在此隨手亂丟垃圾，甚至會趁夜偷倒家用垃圾，使得環境髒亂不堪，但又無人敢向環保單位舉報。

富岡漁港東側堤防牆面上雖寫著「垃圾不落地」，但一旁就有被扔棄的紅內褲，隨處也可見廢魚線、菸蒂、檳榔渣，還有群聚湊熱鬧的民眾，遺留下的一次性餐具、瓶罐等垃圾，即便清潔人員輪值清掃，仍不及垃圾產出的速度。

為斷絕髒亂根源，台東縣農業處擬設立「釣魚專區」，以使用者付費為原則，提供優良和安全的垂釣環境。台東縣農業處漁業科長陳文泰說明，目前受限於港區災後復建工程尚未完工，預計明年3月投放沉箱完畢後，將針對釣魚專區設置保護性設施，委外收費管理。

錢姓釣客表示，樂見設立釣魚專區，透過專人管理維護整潔，要有好環境才有好心情釣魚，即使收費也無妨。

另外，漁業科也強調，釣魚專區成立之前，海巡實施勸導；另會架設鷹眼取締丟垃圾行為，將依廢棄物清理法開罰1200元到6000元罰金。