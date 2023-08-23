海濤法師過去以一句「假的，眼睛業障重」爆紅，卻在2年前宣布退出海濤弘法集團。現在被爆料，海濤法師是因為女人才出走，更傳資產超過40億元，協商不攏對簿公堂，各種內幕被揭，引發外界譁然。
據《鏡週刊》報導，海濤法師去年被踢爆和管帳的在家女弟子吳秀慧鬧翻，隨後解除吳秀慧在集團的所有職務，接著選出新的理事長，再宣布獨立弘法，離開集團。雙方本來有意和解分產，但後來沒有達成共識，戰火越演越烈，爭奪的資產從10億元暴增至40億元。
知情人士透露，一名李姓在家女弟子，未出家就和海濤一起「升座」，坐在比弟子更高的台上弘法，還講述通靈的事，嚴重違反佛門戒律，也讓外界傳出，海濤法師是因為女人和錢被趕走的。
海濤法師離開集團後，吳秀慧和丈夫雖控有海濤及護生等6大相關組織印鑑、存摺，但在法律上已失去職務，且大部分資產都在海濤以及其他弟子的名下，因此提出多項訴訟，但大多敗訴，目前纏訟中。
知情人士認為，集團資產及運作雖由吳秀慧及丈夫控制，但產權和所有權大部分都登記在海濤名下，由於資產來源多是信徒奉獻，很難釐清一開始的錢要給海濤個人還是集團，猜測海濤可能等到吳秀慧一方提的官司敗訴確定，再以自己是所有權人的身分，打官司要求返還資產。
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