2024總統大選《美麗島電子報》最新追蹤民調曝光！前立委郭正亮透露，在三腳督的情況下，民進黨總統參選人賴清德為38.2%，侯友宜跟柯文哲都差不多20%。值得憂慮的是侯友宜加柯文哲的支持度，領先賴清德越來越少。

郭正亮今(23日)在《綠也掀桌》節目中表示，侯友宜跟柯文哲的民調，目前真的很接近，可能互有領先。值得注意的是，柯加侯領先賴清德越來越少，這才是值得憂慮的。因為早先柯加侯大概都超過賴15個百分點以上，所以有人就覺得，他們兩人只要合作就穩贏，但現在越來越不是這樣。

郭正亮透露，他今天看到《美麗島電子報》最新的滾動式民調，賴清德最新民調為38.2%，支持度已經掉下來。侯友宜跟柯文哲都差不多20%，兩個人加起來只超過賴清德2個百分點，這樣就完蛋了，因為即使兩個人併成一組，也會有流失率。

郭正亮接著表示，《美麗島電子報》做的一個議題很有意思，只調查不支持賴清德的人，詢問「你們贊不贊成不管誰民調第一，就支持誰」，列的是侯、柯、郭，只要不管誰民調贏，我們就投給他，但同意的只有35%，不同意的有55%，可以看出唯一支持的比重，還是很高。