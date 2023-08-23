台中市大里區中興大里路口公車站牌前的排水溝，每逢下大雨就宣洩不及，雨水從排水孔不斷冒出，在地方議員及里長聯繫大里市公所找原因，今（23日）下午工程單位開挖找到「凶手」，竟是排水溝內水泥和油塊堆積影響水流，經施工人員清除後，應能有效解決。

市議員張芬郁表示，從中興大里路口公車站牌處的排水溝到新南路口處，每逢下大雨排水溝就宣洩不及，上周大豪雨，水還滿溢至腳踝處，這情形已持續一段時間；里長林溢源也表示，附近民眾經常提出該情形，他也百思不解，為何就只有該路段下大雨會宣洩不及，上周聯絡大里區公所和清潔隊，打開排水溝蓋初勘找原因，看見排水溝內疑似有水泥堆積，公所決定開挖清除。

下午，區公所安排施工單位在中興路和新南路口開挖，大里公所指出示，中興路2段排水溝有60公分寬，不至於發生排水不及情形，初勘判斷有可能是泥沙堆積影響，所以決定開挖，發現泥沙和廢油已堆積凝固成硬塊，造成溝渠納水量變小，另還有一些年久的垃圾也一併清除，預計半天的時間可以清理完成，後續再觀察排水問題是否改善。

市議員張芬郁和里長林溢源均表示，非常感謝公所的執行效率高，近來氣候變遷快速，暴雨常來的急，未雨綢繆找出原因就能避免日後衍生災害。