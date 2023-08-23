新北市主計處23日公布2022年新北市家庭收支調查結果，其中平均每戶可支配所得為118萬元，相比去年增加了2.5％；平均每人可支配所得也有41.8萬元，比去年成長了7.2％，漲幅都是6都最高。主計處表示，可支配所得提高是因為新北市改制後，辦理全方位招商引資，推動地方創生發展在地特色產業，並培訓人才與媒合就業。

2022年新北市家庭平均以每戶2.82人計算，每戶可支配所得為118.0萬元，高於台灣地區以每戶2.83人計算的110.9萬元。換算為平均每人可支配所得，新北市為41.8萬元，高於台灣地區39.2萬元，只低於台北市的53.3萬元，是6都中第2高。與前年相比，新北市每戶可支配所得增加2.9萬元(成長2.5％)，每人可支配所得增加2.8萬元(成長7.2％)，2項增幅都是6都之冠。

2022年每戶可支配所得5等分位差距倍數為4.47倍，是2022年新北市家庭可支配所得中最高20％與最低20％的差距倍數，不僅低於台灣地區的6.15倍，更是6都中最低的，顯示新北市護面所得結構較為平均。

另外，新北市家庭平均每戶可支配所得從2011年的92.7萬元成長到2022年的118萬元，增加了27.3％；2022年平均每人可支配所得41.8萬元也比2011年的27.9萬元增加了49.8％，是6都之冠。