民進黨不斷大內宣「台灣經濟20年來最好」，國民黨台北市議員李彥秀舉主計總處資料打臉指出，2022第4季經濟成長率負0.86％，今年第1季更是負3.02％，上週主計總處更直接下修GDP為1.61％，創8年最低，確定保2無望，我國出口連11黑，進口連9黑，工業生產指數、製造業生產指數，連13個月負成長。但綠營卻用國家資源酬庸自己人、發展綠電、圖利廠商，根本在掏空國家，比柯文哲說的「拿著刀叉吃人肉」更過份。

「民進黨政府完全執政七年半，經濟表現零鴨蛋！我要告訴蔡英文、賴清德、陳建仁：笨蛋，問題在經濟！」李彥秀今(23日)在臉書發文質疑，民進黨執政快八年了，大家的生活有變好嗎？萬物齊漲只有薪水不漲，台灣人民的「實質薪資」已經連續兩年負成長，2022年更創下十年以來最大的跌幅。全民荷包大縮水還沒結束，今年「實質經常性薪資」與「實質總薪資」皆為負成長，但是我們卻看到綠友友的荷包卻是往上漲。

李彥秀強調，林飛帆今年35歲，因為「性騷擾案吃案」退選立委，結果錯越大領越多，現在要高升台灣民主基金會副執行長，年薪高達180萬！而30至39歲的薪資中位數是54.1萬，林飛帆不只是薪水最高的10％，更是一般年輕人的3倍，民進黨要栽培林飛帆，請不要用國家的資源！

李彥秀提到，蔡英文在2106年時說要改變年輕人的處境，讓年輕人實踐夢想，結果，只有民進黨的年輕人有未來，顏色對了，荷包才有機會往上漲。現在我們台灣面臨貧富差距擴大、通貨膨脹飆升，台灣的民生經濟呈現無政府狀態，只有趁火打劫搶人民錢財的時候，政府才會出現。

李彥秀指出，今年四月，電價上漲11％，現在，台電又出來恐嚇人民，今年恐虧損4,000億元，台電會破產，明年可能還要調漲電價。「台電摔倒，雲豹賺飽」，都賺到新潮流派系裡，購電價格竟高達一度電9.59元。疫情期間，民進黨阻擋企業與慈善機關捐贈疫苗，購買到現在都不被國際主要國家認可的高端，甚至股價最高炒到417元，今年1到7月都沒有政府訂單，現在股價只剩63元，這不就是在掏空國家的錢嗎。

「柯文哲之前說拿著刀叉吃人肉，這句話還不夠傳神！」李彥秀直言，民進黨高舉正義、綠色環保、國家安全、產業發展的大旗，根本就是「穿西裝、打領結、戴手套、拿刀叉、吃人肉」！